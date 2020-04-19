В Свердловской области восемь новых заражённых коронавирусом

12:37 | 20.04.2020

Фото: pixabay.com

В Свердловской области за минувшие сутки зафиксировали восемь новых случаев заражение коронавирусом. Всего covid-19 обнаружили в регионе у 149 человек.



Лабораторией ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии по Свердловской области» подтвержден диагноз у жителей Екатеринбурга и Первоуральска.



Состояние девяти человек врачи оценивают как тяжелое, 28 пациентов находятся в состоянии средней тяжести. Остальные – в удовлетворительном состоянии.



Уральские врачи вылечили еще трёх человек – всего выписано уже 55 заболевших COVID-19.

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»