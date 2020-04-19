В Екатеринбурге для ветеранов проведут онлайн мини-парады ко Дню Победы

11:58 | 20.04.2020

Фото: пресс-служба ЦВО

Военнослужащие Центрального военного округа (ЦВО) ко Дню Победы проведут для ветеранов Великой Отечественной войны онлайн мини-парады. Об этом сообщил командующий войсками округа генерал-полковник Александр Лапин.



«Важно уделить внимание всем ветеранам в канун великого для страны праздника – юбилея Победы. Поэтому мы решили не отменять акцию "Парад для каждого ветерана" во всех крупных гарнизонах ЦВО - от Поволжья до Сибири, а перенести их в формат онлайн. Таким образом, получится поздравить ветеранов и соблюдать все противоэпидемиологические меры»,- рассказал Лапин.



Под окнами домов ветеранов установят большие передвижные телеэкраны, на которых будут транслировать в прямом эфире торжественное прохождение парадных подразделений и персональный плац-концерт.



17 апреля военнослужащие ЦВО впервые провели мини-парад в режиме онлайн для фронтовика-артиллериста Михаила Чечулина во дворе его дома в Екатеринбурге.

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»