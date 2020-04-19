Благодаря прокуратуре Екатеринбурга семья с детьми-инвалидами получила квартиру

11:21 | 20.04.2020

Прокуратура Кировского района Екатеринбурга провела проверку соблюдения прав граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий.



Установлено, что администрацией города семье, воспитывающей двух детей-инвалидов, в декабре 2018 года по договору социального найма была предложена квартира площадью 37,2 кв.м. Такая площадь жилья рассчитана только на одного ребенка-инвалида.



В связи с этим прокурор обратился в суд с иском о возложении на муниципалитет обязанности предоставить семье благоустроенное жилое помещение под их потребности.



Свердловский областной суд удовлетворил требования прокурора. Судебное решение исполнено – после вмешательства прокуратуры семье предоставлена благоустроенная трехкомнатная квартира площадью 78,7 кв.м.

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»