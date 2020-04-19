В Екатеринбурге спасли ребёнка, пострадавшего в ДТП

11:04 | 20.04.2020

Фото: ОДКБ

В Областной детской клинической больнице в Екатеринбурге спасли четырёхлетнего ребёнка, который в результате ДТП получил перелом черепа со смещением структур головного мозга.



Малыша с открытой черепно-мозговой травмой и оскольчатым переломом глазной орбиты доставили в операционную, где врачи боролись за его жизнь в течение шести часов.



«Мы провели "кропотливую работу" по восстановлению глазной орбиты, собрав её из мельчайших осколков. В процессе операции для спасения головного мозга от сдавливания пришлось удалить костный фрагмент и сохранить его путём консервации для возможности установить его на прежнее место позднее, когда состояние пациента стабилизируется»,- рассказал заведующий хирургическим отделением №3 Алексей Сухарев.



После операции ребёнок целый месяц находился в стационаре. Через три месяца ему сделали ещё одну операцию – по закрытию дефекта черепа, после чего в удовлетворительном состоянии маленький пациент был выписан.

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»