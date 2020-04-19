В Екатеринбурге продолжают уборку улиц, дорог и остановок

10:19 | 20.04.2020

Фото: Екатеринбург.рф

Коммунальные службы Екатеринбурга по поручению Александра Высокинского продолжают непрерывную уборку и санитарную обработку города, чтобы обеспечить чистоту и надлежащее состояние улиц, общественных пространств и дворовых территорий.



Во всех районах ведут борьбу с грязью, пылью и мусором. В частности, специалисты Железнодорожного ДЭУ с начала месячника чистоты почистили 79 процентов дорог и 83 процента тротуаров.



Кроме того, внимание уделяется покраске мусорных урн и ограждений, а также работе по очистке газонов.



Что касается дезинфекции остановочных комплексов, то районные бригады используют ранцевые опрыскиватели, наполненные хлорсодержащим раствором.



«Санитарная обработка улиц происходит ежедневно в дневное и ночное время, – рассказал заместитель главы администрации Железнодорожного района по вопросам благоустройства Василий Лушенков. – Особое внимание уделяется остановочным комплексам. По поручению Главы Екатеринбурга мы провели профилактическую обработку на территории четырёх детских садиков, а также двенадцати медицинских учреждений. Объёмы работ были увеличены в разы».



Директор МБУ «Железнодорожное ДЭУ» Юрий Горланов рассказал, что поливомоечная техника не прекращает свою работу и в дождливые дни, поскольку мыть дороги в такую погоду гораздо эффективнее, чем в сухую солнечную погоду.



Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»