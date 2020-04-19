По центральной улице Екатеринбурга закроют движение трамваев

20, 24 и 27 апреля в Екатеринбурге из-за репетиции Парада Победы будет закрыто движение трамваев по проспекту Ленина.В эти дни с 20:00 до окончания репетиций трамваи не будут ходить на участке проспекта Ленина от Луначарского до Московской. Ограничения касаются девяти трамваев – №2, 6, 7, 13, 15, 18, 26, 23 и 32.Изменённые маршруты транспорта:Отметим, что ранее президент России Владимир Путин из-за сложной эпидемиологической ситуации объявил о переносе парада Победы в Москве. Ожидается, что парад в Екатеринбурге тоже будет перенесён на другую дату. В связи с этим может быть составлен новый график тренировок, а соответственно и подготовительных мероприятий.