Уральский Ельцин Центр вошёл в топ-10 музейных центров России

09:23 | 20.04.2020

Екатеринбургский Ельцин Центр вошёл в топ-10 лучших музеев и центров современного искусства в России, популярных для посещений, онлайн-туров и виртуальных экскурсий. Рейтинг составит туристический портал ТурСтар.



В первую десятку также вошли Музей современного искусства «Гараж» в Москве, Московский музей современного искусства, музей «Новый Иерусалим» в Истре Московской области, Музей современного искусства Эрарта в Санкт-Петербурге, музейный центр «Площадь Мира»в Красноярске, Государственный центр современного искусства Арсенал в Нижнем Новгороде, Музей современного искусства «Дом муз» в Ярославле, Галерея современного искусства В. Бронштейна в Иркутске и Новгородский центр современного искусства в Великом Новгороде.



Рейтинг составлен по результатам исследования популярности музеев и предложений виртуальных туров и экскурсий по экспозициям музеев.

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»