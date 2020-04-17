Воспитанники детских садов Екатеринбурга готовятся к сдаче ГТО

18:35 | 19.04.2020

Фото: Екатеринбург.рф

Воспитанники детского сада № 32 Екатеринбурга в режиме самоизоляции готовятся к удалённой сдаче ГТО.



«Сидя дома, ребята прорабатывают комплекс упражнений "Готов к труду и обороне", среди которых отжимания, подъём пресса, развитие гибкости и прыжки в длину. Некоторые из ребят тренируют домашний бег, чтобы быть готовыми к выходу из режима самоизоляции»,- рассказали в Администрации Ленинского района.



При выполнении упражнений юные спортсмены используют домашний инвентарь и электронные гаджеты – шагомеры и умные браслеты.



В детском саду уверены, что физические занятия позволят воспитанникам сохранить спортивную форму и обеспечить двигательную активность для органичного развития.

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»