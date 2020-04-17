В Свердловской области проведено ещё 2814 исследований проб на коронавирус

17:09 | 19.04.2020

За прошедшие сутки в Свердловской области проведено 2814 исследований проб на коронавирус, забранных у людей, имеющих показания для тестирования. Медиками обследовано 2670 человек.



Всего специалистами проведено 53533 исследования. Обследовано 46323 человека.



Напомним, За минувшие сутки в Свердловской области зафиксировали 15 новых случаев заражения коронавирусом. Всего covid-19 в регионе обнаружен у 141 человека. Состояние шестерых больных врачи оценивают как тяжелое, 27 – средней тяжести, остальных – удовлетворительное. Выписано еще три человека – общее число пациентов, которых вылечили уральские врачи, достигло 52.

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»