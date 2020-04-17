Новости дня
15:59 | 19.04.2020
Фото: sv-to.ru
На Среднем Урале обсуждают вопрос об ограничении продажи алкоголя
«По пути ограничения и запрета на продажу алкоголя пошли многие регионы России. Мы обсуждали с коллегами этот вариант,- написал Евгений Куйвашев.- Но я надеюсь на здравый смысл уральцев, их понимание, насколько сейчас нужна концентрация, поддержка родных и близких. Полагаю, что алкоголь в этом не самый лучший помощник».
Губернатор, отвечая на жалобу граждан о большом количестве пьяных людей на улицах, пояснил, что прогулки являются нарушением режима самоизоляции.
Напомним, в регионе введены меры административного воздействия за нарушение указа губернатора о режиме повышенной готовности. Нарушителям может грозить штраф в сумме от 3 до 5 тысяч рублей.
Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»
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