На Среднем Урале обсуждают вопрос об ограничении продажи алкоголя

15:59 | 19.04.2020

Фото: sv-to.ru

В Свердловской области могут ограничить продажу алкоголя на период всеобщей самоизоляции. Об этом сообщает глава региона Евгений Куйвашев в своём Instagram.



«По пути ограничения и запрета на продажу алкоголя пошли многие регионы России. Мы обсуждали с коллегами этот вариант,- написал Евгений Куйвашев.- Но я надеюсь на здравый смысл уральцев, их понимание, насколько сейчас нужна концентрация, поддержка родных и близких. Полагаю, что алкоголь в этом не самый лучший помощник».



Губернатор, отвечая на жалобу граждан о большом количестве пьяных людей на улицах, пояснил, что прогулки являются нарушением режима самоизоляции.



Напомним, в регионе введены меры административного воздействия за нарушение указа губернатора о режиме повышенной готовности. Нарушителям может грозить штраф в сумме от 3 до 5 тысяч рублей.

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»