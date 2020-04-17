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13:52 | 19.04.2020

В Асбесте за фейки о коронавирусе осуждена женщина

В Асбесте по материалам полиции осуждена 52-летняя местная жительница, которая в «Одноклассниках» опубликовала комментарии с вымышленными сведениями о распространении коронавируса.

Как сообщит руководитель пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых, распространительницу фейковых новостей о коронавирусе выявили ещё третьего апреля представители МВД и ФСБ.

Женщина написала в сообществе «Типичный Асбест», что в их муниципальном образовании Covid-19 обнаружен у врача, что оказалось недостоверной информацией.

Кроме того, женщина написала, что из-за границы якобы прилетели 200 человек, и они «шастают по городу и других заражают».

Органы внутренних дел провели соответствующую проверку, в ходе которой установили личность женщины.

«В своем объяснении подозреваемая пояснила, что ложную информацию в Интернете разместила для того, чтобы напугать людей, которые потеряли страх и, словно ничего чрезвычайного вокруг не происходит, свободно разгуливают в общественных местах, в том числе с детьми. Не смотря на то, что мотив ее поступка кажется, на первый взгляд, благородным, способ, который она выбрала для профилактики – таковым, увы, не является. Как гласит известная народная мудрость, благими намерениями вымощена дорога в ад. Судья судебного участка № 4 Асбеста Елена Забирова, рассмотрев материалы территориального ОВД, признала обвиняемую виновной и назначила ей наказание в виде административного штрафа в размере 20 тысяч рублей»,- рассказал Горелых.

В отношении женщины сотрудники полиции возбуждали административное делопроизводство по признакам состава правонарушения, предусмотренного ч.9 ст.13.15 КоАП РФ (злоупотребление свободой массовой информации).

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»

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