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13:12 | 19.04.2020

Фото: РИА Новости

Ещё 15 свердловчан заразились коронавирусом

За минувшие сутки в Свердловской области зафиксировали 15 новых случаев заражения коронавирусом. Всего COVID-19 в регионе обнаружен у 141 человека.

Заболевание диагностировано специалистами лаборатории ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии по Свердловской области» у жителей крупнейших муниципалитетов региона – Нижнего Тагила, Каменска-Уральского и Екатеринбурга.

Состояние шестерых больных врачи оценивают как тяжелое, 27 – средней тяжести, остальных – удовлетворительное.

Выписано еще три человека – общее число пациентов, которых вылечили уральские врачи, достигло 52.

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»

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