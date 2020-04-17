Ещё 15 свердловчан заразились коронавирусом

13:12 | 19.04.2020

Фото: РИА Новости

За минувшие сутки в Свердловской области зафиксировали 15 новых случаев заражения коронавирусом. Всего COVID-19 в регионе обнаружен у 141 человека.



Заболевание диагностировано специалистами лаборатории ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии по Свердловской области» у жителей крупнейших муниципалитетов региона – Нижнего Тагила, Каменска-Уральского и Екатеринбурга.



Состояние шестерых больных врачи оценивают как тяжелое, 27 – средней тяжести, остальных – удовлетворительное.



Выписано еще три человека – общее число пациентов, которых вылечили уральские врачи, достигло 52.

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»