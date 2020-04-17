На реке в Свердловской области погиб мужчина

12:34 | 19.04.2020

Фото: 2day.kh

В Свердловской области на реке Чусовой перевернулась лодка. Инцидент произошёл в районе деревни Нижняя Ослянка под Нижним Тагилом днём 18 апреля. Есть погибший.



Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области, во время катания на моторной лодке двое мужчин не справились с управлением, в результате чего плавсредство перевернулось. Спасательных жилетов и других средств спасения у мужчин с собой не оказалось.



Очевидцы помогли вытащить лодку и пострадавших на берег, однако спасись одного из мужчин не удалось.



Все детали произошедшего в настоящее время устанавливают следственные органы и специалисты Государственной инспекции по маломерным судам.

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»