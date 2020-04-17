На Урал доставили ещё 18 тонн гумпомощи со средствами защиты

11:50 | 19.04.2020

Фото: стопCOVID-19

Минувшей ночью в Екатеринбург прибыл чартерный рейс с 2,1 миллиона одноразовых масок, 14 тысячами очков, более 20 тысячами лицевых щитков, тысячей бесконтактных термометров, 4 тысячями перчаток и 10 тысячами защитных комбинезонов.



Это третий из четырех рейсов, которые доставят на Урал медицинский инвентарь для борьбы с коронавирусом и предотвращения распространения инфекции. Предыдущие партии средств защиты уже доставлены по медицинским учреждениям Среднего и Южного Урала.



Общий объем груза – около тысячи кубических метров, вес – свыше 100 тонн. В его составе одноразовые маски и маски повышенной защиты, лицевые щитки, медицинские очки, костюмы, антисептики и бесконтактные термометры – более 10,6 миллиона единиц изделий на сумму около 5 миллионов долларов.



Средства на приобретение так необходимых Уралу в условиях борьбы с коронавирусом товаров Фонду святой Екатерины выделил председатель совета директоров РМК Игорь Алтушкин.

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»