Из-за пожара в Екатеринбурге на улице оказались 70 человек

10:14 | 19.04.2020

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области

Накануне в Екатеринбурге произошёл пожар в жилом доме на ул. Папанина, 7/1. Из здания эвакуировали 70 человек.



Информация об инциденте поступила на пульт диспетчера примерно в 22:00. В одной из квартир на втором этаже муниципального 12-ти этажного жилого дома загорелось домашнее имущество. На место происшествия прибыли единицы техники и девять человек личного состава, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области.



Пожарно-спасательными подразделениями по лестничным маршам были эвакуированы 70 человек, в том числе 12 детей. Трое взрослых были спасены благодаря спасательным устройствам дыхательных аппаратов.

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»