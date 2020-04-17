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09:46 | 19.04.2020
Фото: «Из Тая на родину» / t.me
В Екатеринбург прибыли застрявшие в Таиланде граждане России
Самолёт Airbus A321neo вылетел из Бангкока в Екатеринбург в 15:40. Рейс выполняли «Уральские авиалинии». Самолёт совершил техническую посадку для дозаправки в аэропорту Иркутска.
На взлетно-посадочной полосе их встретили медики в защитных костюмах, сотрудники Роспотребнадзора и шесть пассажирских автобусов. Теперь путешественникам предстоит пробыть две недели на обсервации.
Как передаёт 66.ru, обсервационную зону организовали на спортивной базе хоккейного клуба «Автомобилист» «Курганово». Она находится на расстоянии 30 км от Екатеринбурга, рядом с Верхнемакаровским водохранилищем, в селе Курганово.
Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»
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