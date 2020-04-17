В Екатеринбург прибыли застрявшие в Таиланде граждане России

09:46 | 19.04.2020

Фото: «Из Тая на родину» / t.me

Минувшей ночью в Екатеринбурге приземлился спецборт из Таиланда, на котором находилось 180 жителей Свердловской и Челябинской областей.



Самолёт Airbus A321neo вылетел из Бангкока в Екатеринбург в 15:40. Рейс выполняли «Уральские авиалинии». Самолёт совершил техническую посадку для дозаправки в аэропорту Иркутска.



На взлетно-посадочной полосе их встретили медики в защитных костюмах, сотрудники Роспотребнадзора и шесть пассажирских автобусов. Теперь путешественникам предстоит пробыть две недели на обсервации.



Как передаёт 66.ru, обсервационную зону организовали на спортивной базе хоккейного клуба «Автомобилист» «Курганово». Она находится на расстоянии 30 км от Екатеринбурга, рядом с Верхнемакаровским водохранилищем, в селе Курганово.

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»