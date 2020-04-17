В центре Екатеринбурга прошла закрытая вечеринка. Полиция начала проверку

09:32 | 19.04.2020

Фото: 66.ru

В одной из квартир в центре Екатеринбурга во время режима самоизоляции прошла закрытая вечеринка. Полиция начала проверку.



Приглашённым на праздник говорили адрес в самый последний момент. Они приходили в установленное место в центре города, звонили по телефону, после чего их встречали и провожали в квартиру. Дверь была открыта, соседей и полиции никто не боялся. Многие снимали происходящее на камеры смартфонов.



В квартире собрались десятки человек разного возраста. Кухню использовали как курилку и бар. Алкоголь и стаканы каждый участник приносил с собой – как написал организатор вечеринки, алкоголь принести нужно было «для себя "и того парня"». Защитные маски никто не использовал.



Если информация подтвердится, организаторов праздника ждёт наказание.

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»