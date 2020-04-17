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09:18 | 19.04.2020

Фото: Pixabay

Свердловчане старше 65 лет останутся на обязательной самоизоляции до 30 апреля

Для свердловчан старше 65 лет режим обязательной самоизоляции продлён до 30 апреля. Мера вводится для обеспечения максимальной безопасности людей старшего возраста. Соответствующий указ подписал губернатор Евгений Куйвашев.

Кроме того, указом главы региона, Красноуральск исключён из списка городов Свердловской области, на которые распространяются требования жесткого режима самоизоляции.

Как сообщает департамент информполитики Свердловской области, с просьбой о снятии более строгих ограничений, установленных в городском округе, к губернатору обратился глава города Дмитрий Кузьминых.

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»

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