Екатеринбургский зоопарк просит помощи у горожан во время пандемии

21:20 | 18.04.2020

Фото: Екатеринбургский зоопарк / ВКонтакте

Из-за проблем во время пандемии коронавируса екатеринбургский зоопарк просит помощи у горожан. Из-за того, что там уже месяц нет посетителей, учреждение не приносит прибыли, а животные страдают из-за отсутствия внимания.



Во время проведения антикоронавирусных мероприятий сотрудники зоопарка просят о помощи и предлагают стать горожанам опекунами животных. Стоимость опеки составит от 1 тысячи рублей. Опекунами могут стать группы выпускников, рабочие коллективы, индивидуальные предприниматели и семьи.



Также горожане могут купить билет в зоопарк с открытой датой посещения. Срок его действия – с момента отмены карантина до 31 декабря 2020 года.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»