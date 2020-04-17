Три человека погибли в пожаре под Нижним Тагилом

19:25 | 18.04.2020

Фото: Пресс-служба ГУ МЧС по Свердловской области

Три человека погибли в пожаре в поселке Серебрянка под Нижним Тагилом. Тела погибших были найдены при разборе сгоревших конструкций.



Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Свердловской области, сообщение о возгорании жилого дома в посёлке Серебрянка поступило в диспетчерскую МЧС сегодня, 18 апреля, в 16:18. В тушении пожара были задействованы 5 единиц техники и 12 человек огнеборцев. В 16:49 огонь был локализован, в 17:29 ликвидировано открытое горение.



В результате пожара на площади 40 кв. м. сгорели домашние вещи, перекрытие и кровля в одной из квартир деревянного одноэтажного дома на двух хозяев.



При разборке сгоревших конструкций спасателями были обнаружены тела троих погибших, все взрослые. Как сообщили изданию URA.RU местные жители, в пожаре погибли Эльвира, Роман и Эльдар Галиакбаровы.



В настоящее время причину произошедшего устанавливают пожарные дознаватели.



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