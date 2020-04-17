На Среднем Урале составили около 400 протоколов за нарушение самоизоляции

18:14 | 18.04.2020

В Свердловской области составлено около 400 протоколов за нарушение режима самоизоляции. Об этом в Instagram сообщил губернатор Евгений Куйвашев.



«Стоит помнить и о том, что полицейские параллельно отрабатывают списки Роспотребнадзора по соблюдению самоизоляции лицами, вернувшимися из-за рубежа, что очень важно. Сказать, что никого сегодня не останавливают, все-таки нельзя. В министерство общественной безопасности области, чьи сотрудники уполномочены сегодня составлять протоколы о нарушении особого режима, поступило уже порядка 400 материалов на нарушителей — это и физические, и юридические, и должностные лица»,- сообщил губернатор.



Кроме того, Евгений Куйвашев отметил, что введение пропускного режима пока не планируется.



«Пока эпидемиологическая обстановка в нашем регионе не требует введения таких мер (введения пропускного режима. – Прим. ред.). Но мы готовимся к любому развитию событий. И вопрос создания электронной системы, которая сможет контролировать перемещение граждан, прорабатывается. Мы находимся в контакте с нашими коллегами из других регионов, где такие меры приняты. Изучаем опыт, примеряем его на себя»,- пишет Куйвашев.



Сам губернатор надеется, что вводить пропуска не придется, однако руководствоваться в случае необходимости будут соображениями безопасности людей.

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»