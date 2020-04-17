В женской колонии Краснотурьинска сошьют более 140 тысяч масок

15:26 | 18.04.2020

Фото: пресс-служба ГУФСИН России по Свердловской области

144 206 масок сошьют в женской колонии ИК-16 Краснотурьинска для частного заказчика. К процессу уже приступили, сообщает пресс-служба ГУФСИН России по Свердловской области.



Согласно заключенному контракту, изготовить указанное количество масок планируется до 21 мая.



Отмечается, что для учреждения это новый вид изделия, и его освоение позволяет дополнительно привлечь сужденных к труду.



Напомним, в Свердловской области за минувшие сутки зарегистрировали 11 новых случаев заражения коронавирусом. Всего в регионе covid-19 обнаружили у 126 человек.

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»