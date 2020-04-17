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14:32 | 18.04.2020

В Свердловской области за сутки проведено 2633 исследования проб на коронавирус

За минувшие сутки в Свердловской области проведено 2633 исследования проб на коронавирус, забранных у людей, имеющих показания для тестирования. Медиками обследовано 2630 человек.

Всего специалистами проведено 50719 исследований. Обследовано 43633 человека.

Напомним, за сутки в Свердловской области зарегистрировали 11 новых случаев заражения коронавирусом. Всего covid-19 в регионе обнаружили у 126 человек. В России подтверждены 4785 новых случаев заражения коронавирусом в 79 регионах. Всего в стране зарегистрировано 36 793 заболевших в 85 регионах.

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»

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