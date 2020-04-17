В Свердловской области за сутки проведено 2633 исследования проб на коронавирус

14:32 | 18.04.2020

За минувшие сутки в Свердловской области проведено 2633 исследования проб на коронавирус, забранных у людей, имеющих показания для тестирования. Медиками обследовано 2630 человек.



Всего специалистами проведено 50719 исследований. Обследовано 43633 человека.



Напомним, за сутки в Свердловской области зарегистрировали 11 новых случаев заражения коронавирусом. Всего covid-19 в регионе обнаружили у 126 человек. В России подтверждены 4785 новых случаев заражения коронавирусом в 79 регионах. Всего в стране зарегистрировано 36 793 заболевших в 85 регионах.

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»