Среди заболевших COVID-19 в Екатеринбурге пятеро детей

13:21 | 18.04.2020

Фото: hochu.ua

Начальник Управления здравоохранения администрации Екатеринбурга Денис Демидов в интервью порталу E1.RU рассказал, что на сегодняшний день в столице Урала COVID-19 подтверждён у пятерых маленьких екатеринбуржцев. В больнице месте с ними находятся и родители. По словам руководителя ведомства, несовершеннолетние легко переносят коронавирус, но делать выводы о том, что болезнь нестрашна для всех детей пока нельзя.



«Дети находятся с родителями, — рассказал Денис Демидов. — Мы не можем их разобщать. Они легко COVID переносят. Но цифры небольшие, мы не можем на них делать какую-то статистику. Мы готовимся к тому, что у нас могут быть тяжелобольные дети. Это зависит от количества заболевших», – сказал Демидов..



Напомним, что в Свердловской области зафиксирован первый случай смерти пациента с коронавирусом. 54-летний мужчина из Красноуфимска скончался от вирусно-бактериальной пневмонии. Посмертный анализ подтвердил, что у него был COVID-19. Стоит отметить, что свердловчанин долгое время не обращался за медицинской помощью, занимаясь самолечением.



За прошедшие сутки в России подтверждены 4785 случаев новой коронавирусной инфекции в 79 регионах. Всего в стране зарегистрировано 36 793 заболевших в 85 регионах.

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