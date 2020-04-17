Число заражённых коронавирусом в Свердловской области возросло до 126 человек

12:40 | 18.04.2020

За минувшие сутки в Свердловской области зарегистрировали 11 новых случаев заражения коронавирусом. Всего covid-19 в регионе обнаружили у 126 человек.



Лабораторией ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии по Свердловской области» Роспотребнадзора вирус выявлен у жителей Екатеринбурга, Заречного, Серова, Белоярского, Нижнесергинского и Красноуфимского районов.



Состояние шести пациентов оценивается как тяжёлое, 16-ти - средней тяжести, остальных как удовлетворительное.



За последние сутки в России подтверждены 4785 случаев новой коронавирусной инфекции в 79 регионах. Всего в стране зарегистрировано 36 793 заболевших в 85 регионах.

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»