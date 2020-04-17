Лётчик и Герой России Дамир Юсупов попросил свердловчан остаться дома

11:24 | 18.04.2020

Фото: Олег Золото

Лётчик гражданской авиации, Герой России Дамир Юсупов, который в августе 2019 года спас со своим экипажем жизни 226 пассажиров, просит свердловчан оставаться дома, поскольку только таким способом можно справиться с вирусом.



«C самого детства я любил небо и самолеты, грезил полетами и авиацией. Ведь летать – значит сокращать расстояния, объединять страны и континенты. Это значит объединять людей и делать их ближе друг к другу. Но сейчас нам нужно многое поставить на "паузу". Остановиться. Отказаться от привычного образа жизни. Оставаться дома. Только так мы сможем победить вирус, который вмешался в наши жизни и в наши планы»,- рассказал Юсупов.



Также в своём обращении Герой России призвал беречь себя и окружающих.



«Дорогие земляки, уральцы!

Пожалуйста, поберегите себя и окружающих! Только мы сами можем остановить эту опасную болезнь. Оставаясь дома сейчас, мы приближаем тот момент, когда земной шар вновь станет для нас безграничным! Желаю вам всем крепкого здоровья!»,- заявил Юсупов.

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»