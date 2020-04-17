В Екатеринбурге на Уралмаше ночью сгорел автомобиль

10:28 | 18.04.2020

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области

Минувшей ночью в Екатеринбурге на Уралмаше загорелся автомобиль Ford Focus. Инцидент произошёл на проспекте Космонавтов.



Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области, информация о пожаре поступила на пульт диспетчера в 00:18. На место происшествия отправились 12 спасателей на двух спецмашинах.



Справиться с огнём удалось за две минуты. Информации о пострадавших нет.



На место происшествия выезжала следственно-оперативная группа полиции. По данному факту проводится проверка. Сотрудники полиции устанавливают очевидцев происшествия. Если вы обладаете значимой информацией по данному инциденту, просьба сообщить в ОВД по телефону 356-42-15.

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»