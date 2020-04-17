10:14 | 18.04.2020

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев поздравил уральцев с Международным днём памятников и исторических мест.



Глава региона подчеркнул, что «памятники материальной и духовной культуры являются свидетелями истории народа, способствуют формированию национальной идентичности и самосознания».



Куйвашев призвал свердловчан изучать и беречь историю родного края.



«Демидовские заводы, величественные соборы, купеческие особняки, крестьянские усадьбы - это совершенно уникальная среда, характерная только для Среднего Урала. Утратить её, значит стереть из человеческой памяти целую эпоху,- отмечает губернатор,- Призываю вас изучать и беречь историю своего края, его достопримечательности и памятные места».



Евгений Куйвашев пожелал свердловчанам новых интересных открытий и ярких впечатлений от знакомства с богатой историей региона.

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»