Ещё 21 человек с коронавирусом скончался в Москве

02:08 | 18.04.2020

Yandex.ru/images

В Москве скончался 21 человек с подтвержденным COVID-19 и пневмонией, сообщает Оперштаб. Самому молодому 34 года, самому старшему - 91.



Большинство скончавшихся имели другие заболевания - гипертония, хронический бронхит, пиелонефрит, цирроз печени; сахарный диабет второго типа был у шестерых. Самый молодой пациент - 34-летний мужчина также имел болезнь Пиквика, ему был поставлен диагноз «пневмония с тотальным поражением верхних и нижних долей правого и левого легких».



В России зафиксировали за сутки 4070 новых случаев COVID-19. Всего подтвержденных диагнозов более 32 тысяч.



Напоминаем, что прервать цепочку заражений возможно соблюдая режим самоизоляции.

© «Вечерние ведомости»