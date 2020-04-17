Екатеринбуржцы примут участие в акции «Бессмертный полк» на балконах

21:48 | 17.04.2020

Фото: agrc79.livejournal.com



В Екатеринбурге принять участие в акции «Бессмернтный полк» в День Победы уральцы смогут, не выходя из дома. Свердловчанам нужно будет выйти на балконы с портретами своих погибших родственников, постоять 15 минут и оставить фотографии на стеклах.



По словам организаторов акции, рассматривался также вариант с выкладыванием фотографий в соцсети, однако было учтено, что аккаунтов нет у многих маленьких детей и ветеранов.



Таким образом жители города смогут почтить память воевавших предков, а также ощутить моральную поддержку других участников в условиях самоизоляции.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»