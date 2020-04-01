Для борьбы с COVID-19 в Свердловской области перепрофилировали 158 предприятий

20:32 | 17.04.2020

Фото: vestirama.ru

В Свердловской области 158 предприятий перепрофилировали производство и включились в борьбу с распространением COVID-19, об этом рассказали в департаменте информационной политики региона.



Как отметил министры промышленности и науки региона Сергей Пересторонин, такие меры предпринимаются для выполнения задачи, поставленной губернатором Евгением Куйвашевым по обеспечению трудящихся жителей всем необходимым.



«В первую очередь, наладили производство тканевых масок, сегодня наши предприятия совокупно производят 250 тысяч этих изделий в сутки. Несколько предприятий запустили производство защитных костюмов. Активно подключился химический комплекс – сегодня производством дезинфицирующих средств занимаются десять компаний, в том числе, научно-производственный холдинг ВМП, который специализируется на производстве самых современных антикоррозийных покрытий, а также начали выпускать новую продукцию – диспенсеры для автоматической подачи антисептиков», – рассказал Пересторонин.



Так, компания «Аста» производит автоматические бесконтактные диспенсеры, а также маски, дезинфекторы, опрыскиватели и планирует начать выпуск бактерицидных ламп. А компания «Дрэгофлай» в одном из цехов наладила производство многоразовых мембранных масок, а в другом – защитные комбинезоны.



Напомним, в Свердловской области подтверждено 115 случаев COVID-19.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»