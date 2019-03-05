Глава свердловского Министерства образования ответил на вопросы о судьбе школьников и студентов в условиях коронавируса

20:16 | 17.04.2020

Фото: ugmk.com

Глава свердловского Минобра Юрий Биктуганов ответил на актуальные вопросы, связанные с работой системы образования в условиях особого режима из-за пандемии коронавируса, об этом сообщает Telegram-канал «СтопCOVID-19».



Так, Биктуганов рассказал, что на сегодняшний день в области работает свыше 300 дежурных групп в детсадах, которые принимают не более 12 человек. Для обеспечения интернетом учеников на удаленке в муниципалитеты было направлено более 18 тысяч сим-карт и роутеров.



«Порядка 120 миллионов выделено на приобретение планшетов для обеспечения возможностей дистанционного образования», - добавил министр.



Также школы смогут досрочно завершить учебный год. А решение о проведении «последних звонков» и открытии лагерей будут принимать на местах с учетом текущей эпидемиологической ситуации. ОГЭ выпускникам 9 классов предстоит сдавать только по русскому языку и математике, а ЕГЭ будет проходить в привычном формате.



Средства, которые родители внесли за питание или занятие в кружках и секциях, родители смогут вернуть или перенести на будущее.



Студенты же продолжат учиться в дистанционном режиме. Планируется, что защита дипломных работ у выпускников также будет проходить в удаленном формате.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»