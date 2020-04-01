Больницу №2 Екатеринбурга перепрофилируют для пациентов, больных COVID-19

19:58 | 17.04.2020

Фото: Департамент информационной политики Свердловской области

В Екатеринбурге больницу №2 оснащают оборудованием и койками для пациентов, больных коронавирусом. Корпус паллиативной помощи ЦГБ сегодня, 17 апреля, осмотрели полпред Николай Цуканов и губернатор Евгений Куйвашев, об этом рассказали в Департаменте информационной политики Свердловской области.



В больнице развернули 60 коек, 21 из которых – реанимационная. Там будут принимать пациентов, у которых подозревается или подтвержден коронавирус. В помещении уже оборудованы шлюзы, организована площадка для установки газофикатора, предусмотрена площадка для обработки санитарного транспорта, сейчас завершается оборудование кислородной разводкой.



Добавим, что коечный фонд инфекционной службы в регионе включает в себя более 1,5 тысячи коек, а реанимационный – 943 койки.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»