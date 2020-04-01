В Екатеринбурге из-под домашнего ареста отпустили программиста, подозреваемого в покупке экстези

18:47 | 17.04.2020

Фото: Znak.com



В уральской столице программиста Александра Литреева отпустили из-под домашнего ареста, об этом сообщили в пресс-службе Свердловского облсуда. Мужчина был задержан из-за подозрений в покупке экстези.



Литреев был задержан в ночь на 23 февраля. После этого он встретился с девушкой, с который познакомился в Instagram и поехал с ней за закладкой с наркотиками. При личном досмотре у программиста были обнаружены две таблетки наркотиков весом 0,49 и 0,38. Литреев признал свою вину и раскаялся в содеянном.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»