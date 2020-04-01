В Екатеринбурге военные провели онлайн мини-парад для ветерана у него во дворе

18:06 | 17.04.2020

Фото: android.w-dog.info

В Екатеринбурге военнослужащие Центрального военного округа впервые провели онлайн мини-парад для ветерана Великой Отечественной войны Михаила Павловича Чечулина, об этом рассказали в Департаменте информационной политики Свердловской области.



Уточняется, что мероприятие проходило в рамках акции ЦВО «Поддержи ветерана». Во дворе Чечулина развернули подвижный телеэкран, на котором ему показали персональный плац-концерт и торжественное парадное прохождение взвода роты почетного караула ЦВО. Также Михаилу Павловичу вручил медаль «135 лет артиллерии» начальник и артиллерии ЦВО генерал-майор Олег Киседобрев.



Михаил Павлович Чечулин родился в 1925 году. На фронт он отправился в 1943 году, воевал в составе 157 минометного полка 10-ой Гумбинненской артиллерийской дивизии прорыва ставки Резерва Верховного командования. День Победы отметил в Бресте. Был награжден медалью «За боевые заслуги», «За Победу над Германией».

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»