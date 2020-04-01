В Нижнем Тагиле дистанционное обучение в школах продлили, а учебный год – нет

17:42 | 17.04.2020

Фото: krasniy-sulin.ru

Дистанционное обучение в школах Нижнего Тагила продлено до особого распоряжения. Эту информацию подтвердила начальник управления образования Нижнего Тагила Татьяна Удинцева.



По словам чиновницы, речи о сроках не идет: все будет зависеть от эпидемиологической обстановки. Также она добавила, что продление учебного года не планируется. Школьники уйдут на летние каникулы как обычно: первоклассники – 22 мая, ученики 2-11 классов – 29 мая.



Напомним, основной платформой образовательного процесса является комплексная информационная система «Сетевой город. Образование». Там появляется информация о расписании, домашние задания ученикам. Также используются и другие сервисы: «Zoom», «Якласс» и «Российская электронная школа». Издание tagilcity.ru отмечает, что в первый день дистанционного обучения возникли неполадки на информационных платформах.

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»