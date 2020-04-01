Из-за коронавируса большинство выпускников УрФУ не будут сдавать госэкзамены

17:00 | 17.04.2020

Фото: twitter.com

В Уральском федеральном университете отменили экзамены для 70% выпускников. Об это сообщили в пресс-службе вуза.



Решение об отмене проведения госэкзаменов в рамках итоговой аккредитации для 2/3 направлений подготовки и специальностей принял президиум большого ученого совета сегодня. Причем речь идет не только о выпускниках бакалавриата, но и специалитета и магистратуры.



Отмечается, что цифра может увеличиться на следующей неделе: дорабатываются решения по ряду инженерных специальностей, говорят в университете.



Также в пресс-службе добавили, что в дипломе выпускников специальной графы с указанием, что госэкзамен не пройден, не будет.

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»