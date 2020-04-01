Власти Свердловской области окажут дополнительную поддержку семьям и бизнесу на фоне коронавируса

16:37 | 17.04.2020

Фото: rusone.ru

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев заявил о дополнительной региональной поддержке семей и бизнеса в условиях распространения COVID-19.



«Прекрасно понимаю, что люди устали сидеть дома в четырех стенах, особенно если это большие семьи, где есть маленькие дети. Понимаю, что и финансово многим семьям тяжело выдержать самоизоляцию. Поэтому в дополнение к действующим федеральным и региональным мерам поддержки я принял ряд новых решений», — сказал губернатор Куйвашев.



Дополнительные меры поддержки:



- Единоразовые выплаты до 5 тысяч рублей многодетным и малоимущим семьям, семьям с детьми-инвалидами, которые в настоящее время состоят на учете в органах социальной защиты как нуждающиеся в государственной поддержке. Таким образом предполагается поддержать около 70 тысяч семей. Выплаты будут предоставляться автоматически, без заявлений и справок.



- По пять тысяч рублей из бюджета области будет выделено для самозанятых граждан, которые оформили этот статус до 1 апреля 2020 года.



- Дополнительно выделяется 300 миллионов рублей на предоставление льготных займов для субъектов малого и среднего предпринимательства.



- Дополнительно выделяется 30 миллионов рублей на субсидирование процентных ставок по уже действующим займам для малого и среднего предпринимательства.

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»