На Урале из-за коронавируса без работы останутся 26 тысяч человек

16:18 | 17.04.2020

Фото: lawr.ru

В Свердловской области ликвидация предприятий или сокращение штата сотрудников оставят без работы 26,2 тысячи граждан.



По словам замдиректора регионального департамента по труду и занятости населения Наталии Бордюговой, более 2,5 тысяч организаций заявили о таких мерах. Чиновница отмечает, что уровень безработицы в Свердловской области начнет расти уже сегодня. Это связано с тем, безработным гражданин считается лишь на 11 день с момента подачи заявления.



Напомни, теперь потерявшие работу могут подать заявление в департамент удаленно – через Интернет.



Добавим, что на неполный рабочий день в связи с введенным режимом самоизоляции переведено около 26 тысяч человек. Около 46 тысяч сотрудников начали работать удаленно.





Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»