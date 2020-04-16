Индекс самоизоляции в Екатеринбурге оставляет желать лучшего

15:10 | 17.04.2020

Фото: Яндекс, карта самоизоляции

Индекс самоизоляции в Екатеринбурге вновь очень низкий. На данный момент он составляет 2.1 балла. Это означает, что на улице много людей.



Согласно данным сервиса Яндекс.Карты, сегодня по всей России индекс самоизоляции показывает очень низкие баллы. Лишь в Москве показатель поднялся немногим выше – 3.2 балла. На Урале по показателям лидируют Пермь с 2.6 баллами, затем идут Нижний Тагил и Тюмень с 2.5 баллами. В Челябинске индекс ниже, чем в Екатеринбурге, – всего 2.0 балла. Самый низкий индекс самоизоляции на сегодня в Кургане – 1.9.



Сибирь вновь остается рекордсменом по самым низким показателям: Новокузнецк, Новосибирск и Томск – по 1.9 баллу; в Кемерово индекс равен всего 1.7 балла.



Напомним, что сегодня было лабораторно подтверждено еще четыре случая заражения коронавирусной инфекцией в Свердловской области. Таким образом, общее число заболевших достигло 115. Берегите свое здоровье и здоровье близких – оставайтесь дома.

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»