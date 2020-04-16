Медиками Свердловской области проведено более 48 тысяч исследований на коронавирус

14:42 | 17.04.2020

Фото: yandex.ru

По данным на 17 апреля, за минувшие сутки в Свердловской области проведено 3199 исследований проб на коронавирус, забранных у людей, имеющих показания для тестирования. Медиками обследовано 3195 человек.



Всего специалистами проведено 48086 исследований. Обследовано 41003 человека.



Напомним, В Свердловской области за сутки лабораторно подтвердили еще 4 случая заражения коронавирусом. Всего в области на сегодняшний день зарегистрировано 115 случаев коронавирусной инфекции.



Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»