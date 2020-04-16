В Екатеринбурге судья не стал штрафовать обвиняемых в нарушении самоизоляции граждан

14:18 | 17.04.2020

Фото: topnews.ru

В уральской столице судья отказался назначать штраф двум мужчинам, на которых сотрудники полиции составили протоколы в связи с нарушением режима самоизоляции. Аргументом стало «отсутствие в действиях привлекаемых лиц состава административного правонарушения».



Инцидент, о котором идет речь, произошел в субботу, 11 апреля. Тогда в районе ВИЗа двое мужчин шли по улице, чем привлекли внимание дежуривших там сотрудников полиции. Когда представители власти остановили фигурантов дела, те пояснили, что не гуляют, а направляются в ближайший магазин за продуктами и пивом, - рассказывают в пресс-службе свердловского областного суда.



Силовиков такое объяснение не удовлетворило, в результате чего были составлены протоколы. Министерство общественной безопасности обвинило мужчин в «Неисполнении требований правового акта губернатора Свердловской области, принятого в целях профилактики и устранения последствий распространения коронавирусной инфекции».



Материалы были переданы в мировой суд. Судья, изучив все обстоятельства, решил прекратить производство против любителей пива - «в связи с отсутствием в действиях привлекаемых лиц состава административного правонарушения». Правда, постановления еще не вступили в законную силу и могут быть обжалованы, уточнили в облсуде.

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»