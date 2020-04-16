Жителям Екатеринбурга измерят температуру

13:59 | 17.04.2020

В местах массового пребывания людей в Екатеринбурге устанавливают стационарные тепловизоры.



Первые аппараты для измерения температуры у людей прибывающих в город и убывающих из него уже установили на входах в Южный автовокзал. Сегодня же планируется оборудовать Северный автовокзал и железнодорожный вокзал.



В ближайшие дни оборудование появится и на всех станциях метрополитена – первые устройства смонтируют на станциях Площадь 1905 года и Уральская, а также в аэропорту Кольцово.



Всего в уральской столице за здоровьем людей будут следить 30 тепловизоров, которыми оборудуют общественно значимые пространства города.



В течение нескольких дней аппаратура пройдет тестирование. Параллельно разрабатывается регламент, по которому медики будут действовать в случаях, когда тепловизор зафиксирует повышенную температуру у кого-либо из пассажиров.

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