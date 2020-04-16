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13:48 | 17.04.2020

Фото: vk.com

В Первоуральске перепрофилируют больницу для больных пневмонией и ОРВИ

В Первоуральске больницу перепрофилируют под пациентов с ОРВИ и пневмонией. Госпиталь развернут на базе взрослого отделения. Об этом сообщает издание «Комсомольская правда».

Такое решение было принято с целью недопущения распространения коронавирусной инфекции: одно из сопутствующих заболеваний при коронавирусе – именно пневмония.

Медики же относятся к идее со скептицизмом: пациенты и медики перемещаются по этажам, в больнице есть детское отделение, кроме того, ведутся приемы.

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»

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