В Первоуральске перепрофилируют больницу для больных пневмонией и ОРВИ

13:48 | 17.04.2020

Фото: vk.com

В Первоуральске больницу перепрофилируют под пациентов с ОРВИ и пневмонией. Госпиталь развернут на базе взрослого отделения. Об этом сообщает издание «Комсомольская правда».



Такое решение было принято с целью недопущения распространения коронавирусной инфекции: одно из сопутствующих заболеваний при коронавирусе – именно пневмония.



Медики же относятся к идее со скептицизмом: пациенты и медики перемещаются по этажам, в больнице есть детское отделение, кроме того, ведутся приемы.

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»