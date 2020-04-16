В Екатеринбурге задержали предпринимателя, в квартире которого нашли коноплю

В Екатеринбурге задержали 38-летнего индивидуального предпринимателя, в квартире которого обнаружили три куста конопли и расфасованную готовую продукцию общей массой 50 граммов. Об этом сообщает отделение по связям со СМИ УМВД России по Екатеринбургу.Все изъятое направили на исследование в экспертно-криминалистический центр свердловского главка МВД. Согласно результатам экспертизы, изъятое оказалось наркотическим средством растительного происхождения каннабис (марихуана).В отношении подозреваемого возбудили уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного статьей 228.1 «Сбыт и покушение на незаконные производство, сбыт наркотических средств в значительном размере». Теперь ему грозит до 15 лет лишения свободы.Изъятые наркосодержащие растения и оборудование для их выращивания по решению суда будут уничтожены. А в отношении подозреваемого до решения суда избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.