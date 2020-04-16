Выпускники аграрного колледжа в Екатеринбурге вынуждены нарушать самоизоляцию, чтобы пройти практику

12:06 | 17.04.2020

Фото: 2gis.ru

Студентам факультета среднего профессионального образования Уральского государственного аграрного университета (ветеринарное направление) приходится нарушать самоизоляцию для прохождения практики. При этом руководство колледжа не сдвигает сроки её сдачи и не обеспечивает дистанционное прохождение. Об этом «Вечерним ведомостям» рассказала одна из учащихся.



Учебное заведение не обеспечило дистанционное прохождение практики, и для её прохождения студенты должны будут нарушать предписанный режим самоизоляции. Вот что рассказывает одна из студенток: «Найти клинику для прохождения практики возможно, но нелегко. Я, например, обзванивала все ветеринарные станции города. Везде отвечали, что не принимают студентов на практику во время карантина, и дистанционно задания тоже давать не готовы. Я звонила в различные клиники, и меня взяли на практику в одной, где работает моя преподавательница. Там, скорее всего, также не получится работать дистанционно, и придётся выходить из дома, вопреки карантину».



Единственная альтернатива, которую предлагают учащимся – пройти практику в учебно-опытном хозяйстве «Уралец», которое находится в Белоярском районе за 40 км от Екатеринбурга. Жить предлагается в студенческом общежитии.



Кроме того, какую-то часть практики попытались организовать дистанционно, но очень странным способом. Студентам выдали список заданий, куда входили стандартные ветеринарные практики: спиливание рогов, убой, вскрытие, и прочее, а практиковаться предложили на своих домашних животных.

Анастасия Харитонова © «Вечерние ведомости»