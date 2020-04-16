В подвале жилого дома в Екатеринбурге погиб мужчина

11:53 | 17.04.2020

Фото: glagolurfo.com

В подвале одного из жилых домов в столице Урала погиб мужчина, на которого рухнул кусок кирпичной колонны. Об этом сообщили в СКР по Свердловской области.



Трагедия произошла еще 14 апреля в подвале дома на улице Карла Либкнехта. По предварительным данным, мужчина 1978 года рождения убирал строительный мусор в подвальном помещении. По своей инициативе он стал демонтировать кирпичную колонную, однако фрагмент кладки упал на него, причинив травму. От полученных повреждений мужчина скончался на месте происшествия.



Известно, что погибший не находился в трудовых отношениях с организацией, которая осуществляла ремонт здания. Следственный отдел по Кировскому району Екатеринбурга начал доследственную проверку по факту гибели человека. Следователи выясняют все обстоятельства произошедшего.

Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»