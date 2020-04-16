Новости дня
11:37 | 17.04.2020
Свердловское ГУ МВД раскрыло мошенничество с ущербом в три миллиона рублей
Обвинение предъявили гражданам Козинцу и Боберскому, которые подозреваются в обмане на протяжении трех лет (с 2016 по 2019 гг.) коммерческих компаний, занимающихся продажей черного металла и кабеля, а также услугами в сфере грузоперевозок. Общий ущерб от деятельности мошенников превысил три миллиона рублей.
– Во время перевозки груза в Свердловскую область подозреваемые по телефону контролировали водителей и убеждали их выгружать имущество в заранее подобранное для разгрузки место, как правило, не соответствовавшее указанному в накладных. А владельцам товара жулики по телефону сообщали, что с грузом все хорошо и он доставлен. В итоге похищенный кабель и металл продавались третьим лицам. Сложность этого дела была в том, что преступления совершались с 2016 года, требовалось восстановить всю картину. Кроме того, потерпевшими и водителями-перевозчиками являлись граждане других регионов, – рассказал следователь ГСУ ГУ капитан юстиции Иван Филькин.
Обвиняемые также применяли двойную схему: сначала они под видом грузоперевозчиков находили в других регионах компании, намеревающиеся перевезти свой металл и кабель в Свердловскую области, а потом искали водителей, с которыми заключали договоры на перевозку от лица владельцев груза.
– С целью доказательства вины соучастников преступления сотрудниками полиции проведены обыски по месту их жительства, а также пять различного рода экспертиз, в том числе программно-технические по исследованию информации в изъятых телефонах. Обширная работа проделана представителями МВД и по поиску на территории России водителей большегрузных машин, которые перевозили похищенный товар. С шоферами организованы очные ставки, – добавил полковник Горелых.
Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»
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