В Екатеринбурге за взятку осудят экс-начальника отдела межрайонной налоговой инспекции

11:16 | 17.04.2020

Фото: zen.yandex.ru

Свердловская прокуратура утвердила обвинительное заключение в отношении экс-начальника отдела предпроверочного анализа и истребования документов межрайонной ИФНС №24, которая обвиняется в получении взятки в крупном размере. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.



По версии следствия, в период с 16 октября прошлого года по 2 февраля 2020 года экс-начальник получила от директора трех юридических лиц взятку в размере 600 тысяч рублей. Деньги ей передали, чтобы эти организаций не были включены в план выездных налоговых проверок и были предоставлены сведения, связанные с нахождением организаций на учете в налоговом органе.



Уголовное дело будет направлено в Железнодорожный райсуд Екатеринбурга для рассмотрения по существу. Обвиняемой грозит до 12 лет лишения свободы.

Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»