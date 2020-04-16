10:31 | 17.04.2020

Фото: drive2.com

С 20 апреля в Екатеринбурге начнут заделывать ямы и выбоины на районных магистралях. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.



На данный момент дорожно-эксплуатационные службы семи административных районов города круглосуточно моют и обрабатывают дороги и улицы Екатеринбурга. Например, в Чкаловском районе каждый день на очистку улиц от пыли, грязи и мусора выходит около 50-60 единиц техники.



– В ходе весенней уборки района планируется не только очистить дороги, тротуары и газоны, но и привести в надлежащий вид ограждения, остановочные навесы, урны и другие элементы благоустройства. Основная задача – вывести максимальное количество техники на борьбу с пылью, которая считается одним из возможных факторов распространения вирусов и развития лёгочных заболеваний, – заявили в мэрии.



Напомним, что ранее мэр Екатеринбурга Александр Высокинский объявил о проведении в городе месячника чистоты с 23 марта по 30 апреля.

Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»